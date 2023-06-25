https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html

Процедура выборов президента Гватемалы

Процедура выборов президента Гватемалы - РИА Новости, 25.06.2023

Процедура выборов президента Гватемалы

В соответствии с конституцией Гватемалы (1986) президент является главой государства и главой правительства, главнокомандующим армии. Президент избирается... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T02:53

2023-06-25T02:53

2023-06-25T02:53

справки

гватемала (республика)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879949210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ccf44e1e82786061cde8c6d36c55ee0.jpg

В соответствии с конституцией Гватемалы (1986) президент является главой государства и главой правительства, главнокомандующим армии. Президент избирается вместе с вице-президентом прямым всеобщим голосованием на четырехлетний срок. Одно и то же лицо может быть избрано на должность президента только на один срок. Объявление выборов президента регулируется положениями Закона о выборах и политических партиях (LEPP). Дату выборов назначает Высший избирательный трибунал (Tribunal Supremo Electoral, TSE) – высший орган власти в вопросах выборов, который занимается организацией избирательного процесса. Также за проведение выборов в стране отвечают генеральный контролер (следит за использованием государственных средств и выдачей сертификатов, подтверждающих, что кандидаты не находятся под следствием) и специальная прокуратура генерального прокурора по избирательным преступлениям (обладает полномочиями по расследованию нарушений прав избирателей, незаконного финансирования избирательных кампаний и других преступлений, связанных с избирательным процессом). Верховный суд и Конституционный суд выполняют надзорную роль. Право голосовать на выборах имеют все граждане Гватемалы старше 18 лет. Обязательное голосование не применяется, в Гватемале не предусматривается наказаний за неисполнение этой обязанности. Граждане могут голосовать заграницей, при этом день голосования за рубежом совпадает с днем выборов в Гватемале.Кандидат на пост президента должен быть старше 40 лет и иметь гражданство Гватемалы.Не могут быть избраны на пост президента: лица, возглавлявшие государственный переворот, вооруженную революцию или аналогичные движения, приведшие к нарушению конституционного строя, а также те, кто в результате таких событий возглавил правительство; лицо, занимающее пост президента или вице-президента на момент проведения выборов; родственники президента или вице-президента; лицо, которое занимало должность государственного министра в пределах шести месяцев до выборов; военнослужащие, за исключением случаев, когда они уволились из армии или ушли в отставку за пять лет до даты проведения выборов; служители любой религии или культа; магистраты Высшего избирательного трибунала.Регистрация кандидатов начинается на следующий день после объявления даты выборов и заканчивается за 60 дней до выборов. С момента регистрации кандидаты на должность президента не могут быть задержаны или подвергнуты судебному преследованию, если только Верховный суд решит, что есть основания для формирования дела против них.Избирательная кампания начинается с момента объявления даты проведения выборов и заканчивается за 36 часов до голосования.Высший избирательный трибунал устанавливает предел бюджета избирательной кампании по формуле, которая состоит из умножения числа граждан, зарегистрированных до 31 декабря года, предшествующего выборам, на 0,50 доллара США. В 2023 году этот лимит составил 34,9 миллиона гватемальских кетсалей. Предвыборная агитация бесплатна. Запрещено препятствовать проведению демонстраций и митингов в рамках предвыборной кампании.Не допускается в агитационных целях использование транспортных средств любого вида с громкоговорителями до семи утра и после 20 часов, запрещено расклеивать агитационные плакаты на вывесках, указателях, мостах, общественных зданиях, памятниках, а также на домах или строениях, за исключением частной собственности.Государственным должностным лицам и служащим запрещается заниматься деятельностью предвыборно-политического характера в течение рабочего дня, а также использовать свои полномочия или влияние в пользу или во вред тому или иному кандидату. Военнослужащим и органам государственной безопасности запрещается участвовать в действиях политического характера.Для победы на выборах президента Гватемалы кандидату необходимо набрать не менее половины голосов плюс один голос. Если в первом туре ни один кандидат не получает абсолютного большинства, проводится второй тур голосования. Он должен состояться не позднее 60 и не ранее 45 дней со дня после первого тура. В нем участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов.Инаугурация президента и вице-президента происходит 14 января.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, гватемала (республика)