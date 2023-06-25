https://ria.ru/20230625/gretsiya-1880276074.html

В Греции началось голосование на парламентских выборах

В Греции началось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 25.06.2023

В Греции началось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T07:11

2023-06-25T07:11

2023-06-25T07:11

в мире

греция

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АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. В стране открылись 21 634 избирательных участка. За рубежом на 102 участках голосование прошло в субботу. Голосование будет идти до 19.00 (время совпадает с московским). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20.30. В списках избирателей 9,92 миллиона человек. Право голоса имеют граждане, которым в год выборов исполняется 17 лет. Грекам предстоит избрать 300 депутатов однопалатного парламента на четыре года. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам. В выборах участвуют 32 партии и коалиции. По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Чтобы повысить явку, власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов.

https://ria.ru/20230529/gretsiya-1874884137.html

https://ria.ru/20230625/gretsiya-1879953150.html

греция

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в мире, греция