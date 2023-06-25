Рейтинг@Mail.ru
В Греции началось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/gretsiya-1880276074.html
В Греции началось голосование на парламентских выборах
В Греции началось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 25.06.2023
В Греции началось голосование на парламентских выборах
Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T07:11
2023-06-25T07:11
в мире
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872959195_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_ea6d4cf8f8d546c4217f3daa50d01a3f.jpg
АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. В стране открылись 21 634 избирательных участка. За рубежом на 102 участках голосование прошло в субботу. Голосование будет идти до 19.00 (время совпадает с московским). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20.30. В списках избирателей 9,92 миллиона человек. Право голоса имеют граждане, которым в год выборов исполняется 17 лет. Грекам предстоит избрать 300 депутатов однопалатного парламента на четыре года. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам. В выборах участвуют 32 партии и коалиции. По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Чтобы повысить явку, власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов.
https://ria.ru/20230529/gretsiya-1874884137.html
https://ria.ru/20230625/gretsiya-1879953150.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872959195_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5362a4481f90a4f2462c106fc24d3ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция
В мире, Греция
В Греции началось голосование на парламентских выборах

В Греции началось голосование на выборах в парламент страны

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на досрочных выборах депутатов парламента Греции на одном из избирательных участков в Афинах
Избиратель во время голосования на досрочных выборах депутатов парламента Греции на одном из избирательных участков в Афинах - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Избиратель во время голосования на досрочных выборах депутатов парламента Греции на одном из избирательных участков в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции.
В стране открылись 21 634 избирательных участка. За рубежом на 102 участках голосование прошло в субботу.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Президент Греции издала указ о роспуске парламента
29 мая, 16:54
Голосование будет идти до 19.00 (время совпадает с московским). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20.30.
В списках избирателей 9,92 миллиона человек. Право голоса имеют граждане, которым в год выборов исполняется 17 лет.
Грекам предстоит избрать 300 депутатов однопалатного парламента на четыре года. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам.
В выборах участвуют 32 партии и коалиции.
По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Чтобы повысить явку, власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов.
Избиратели во время голосования на выборах депутатов парламента Греции на одном из избирательных участков в Афинах - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Процедура выборов в парламент Греции
02:31
 
В миреГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала