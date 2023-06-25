https://ria.ru/20230625/grayvoron-1880356011.html

В Грайвороне восстановили около ста домов, поврежденных при обстрелах

В Грайвороне восстановили около ста домов, поврежденных при обстрелах - РИА Новости, 25.06.2023

В Грайвороне восстановили около ста домов, поврежденных при обстрелах

Почти 100 домов, поврежденных в результате украинских обстрелов и захода на территорию диверсантов, восстановлено в городе Грайворон, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T19:43

2023-06-25T19:43

2023-06-25T19:43

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

жилье

грайворон

россия

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Почти 100 домов, поврежденных в результате украинских обстрелов и захода на территорию диверсантов, восстановлено в городе Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вернулся из Грайворонского округа. В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона - из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96. Огромный объем работ был выполнен за счет того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области", - написал Гладков. Глава региона добавил, что разрушение в селе Козинка имеет еще более масштабный характер, этот населенный пункт стал самым пострадавшим от ударов за последнее время. Невозможно было войти в него из-за продолжающихся массированных обстрелов. "Только что фактически завершили обследование - всего пострадало 177 домовладений, семь из которых не подлежат восстановлению. Приступаем к восстановительным работам", - уточнил он. Как отметил Гладков, строительные материалы: окна, шифер и металлочерепица, а также ремонтные бригады есть. Но, невозможно выполнить все работы одновременно, поэтому в первую очередь будут восстанавливаться дома, в которых проживают постоянно люди. Затем будут ремонтировать крыши и окна оставшихся домов, а после восстановления домов будут заниматься хозпостройками. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Позже режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873592669.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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происшествия, белгородская область, жилье, грайворон, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)