https://ria.ru/20230625/gosdep-1880269694.html
Блинкен обсудил события в России с Кулебой
Блинкен обсудил события в России с Кулебой - РИА Новости, 25.06.2023
Блинкен обсудил события в России с Кулебой
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:51
2023-06-25T00:51
2023-06-25T01:09
в мире
сша
украина
россия
энтони блинкен
дмитрий кулеба
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731278115_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_edbe8312874d074d917ce690f42edee4.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится", - сказано в пресс-релизе. Блинкен пообещал, что США останутся в тесной координации с Украиной по мере развития ситуации. События в России госсекретарь также обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил госдепартамент. Ранее у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/chekhiya-1880267179.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731278115_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_29e77f4f25528bebd30915632f71bc15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, дмитрий кулеба, попытка вооруженного мятежа
В мире, США, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Попытка вооруженного мятежа
Блинкен обсудил события в России с Кулебой
Госдеп: Блинкен обсудил события в России с Кулебой