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Блинкен обсудил события в России с Кулебой - РИА Новости, 25.06.2023
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00:51 25.06.2023 (обновлено: 01:09 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/gosdep-1880269694.html
Блинкен обсудил события в России с Кулебой
Блинкен обсудил события в России с Кулебой - РИА Новости, 25.06.2023
Блинкен обсудил события в России с Кулебой
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:51
2023-06-25T01:09
в мире
сша
украина
россия
энтони блинкен
дмитрий кулеба
попытка вооруженного мятежа
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится", - сказано в пресс-релизе. Блинкен пообещал, что США останутся в тесной координации с Украиной по мере развития ситуации. События в России госсекретарь также обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил госдепартамент. Ранее у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, дмитрий кулеба, попытка вооруженного мятежа
В мире, США, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Попытка вооруженного мятежа
Блинкен обсудил события в России с Кулебой

Госдеп: Блинкен обсудил события в России с Кулебой

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент.
«
"Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится", - сказано в пресс-релизе.
Блинкен пообещал, что США останутся в тесной координации с Украиной по мере развития ситуации.
События в России госсекретарь также обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил госдепартамент.
Ранее у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза.
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В миреСШАУкраинаРоссияЭнтони БлинкенДмитрий КулебаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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