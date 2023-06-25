https://ria.ru/20230625/gosdep-1880269694.html

Блинкен обсудил события в России с Кулебой

Блинкен обсудил события в России с Кулебой - РИА Новости, 25.06.2023

Блинкен обсудил события в России с Кулебой

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:51

2023-06-25T00:51

2023-06-25T01:09

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энтони блинкен

дмитрий кулеба

попытка вооруженного мятежа

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится", - сказано в пресс-релизе. Блинкен пообещал, что США останутся в тесной координации с Украиной по мере развития ситуации. События в России госсекретарь также обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил госдепартамент. Ранее у Блинкена состоялись аналогичные беседы с коллегами из стран G7 и Евросоюза.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/chekhiya-1880267179.html

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в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, дмитрий кулеба, попытка вооруженного мятежа