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На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку
На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку - РИА Новости, 25.06.2023
На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку
Движение по мосту через Оку на Каширском шоссе в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:43
2023-06-25T15:43
2023-06-25T15:50
московская область (подмосковье)
попытка вооруженного мятежа
происшествия
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Движение по мосту через Оку на Каширском шоссе в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе", - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа, происшествия, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московская область (Подмосковье), Попытка вооруженного мятежа, Происшествия, Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку
Минтранспорта Подмосковья: на Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку