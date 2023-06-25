https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880331497.html

На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку

На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку - РИА Новости, 25.06.2023

На Каширском шоссе восстановили движение по мосту через Оку

Движение по мосту через Оку на Каширском шоссе в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:43

2023-06-25T15:43

2023-06-25T15:50

московская область (подмосковье)

попытка вооруженного мятежа

происшествия

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Движение по мосту через Оку на Каширском шоссе в Подмосковье восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе", - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа, происшествия, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)