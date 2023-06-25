https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880330773.html

В Тульской области восстановили движение по федеральным трассам

В Тульской области восстановили движение по федеральным трассам - РИА Новости, 25.06.2023

В Тульской области восстановили движение по федеральным трассам

Движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области, ограниченное накануне, восстановлено, сообщает правительство региона в телеграм-канале. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:38

2023-06-25T15:38

2023-06-25T15:51

тульская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области, ограниченное накануне, восстановлено, сообщает правительство региона в телеграм-канале."Движение общественного и личного автотранспорта по федеральным трассам М-2 "Крым", М-4 "Дон", "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" по территории региона, а также на границах с соседними областями в обоих направлениях восстановлено", - говорится в сообщении.Власти также отмечают, что запрет на проведение массовых мероприятий в регионе снят.По данным правительства региона, 23 и 24 июня в Тульской области не было допущено нарушения системы жизнеобеспечения региона. В настоящее время все службы продолжают работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880329565.html

тульская область

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тульская область, общество