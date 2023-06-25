https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880279656.html

На территории Кубани сняли ограничения движения

На территории Кубани сняли ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023

На территории Кубани сняли ограничения движения

Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняты, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:46

2023-06-25T08:46

2023-06-25T08:46

россия

белоруссия

краснодарский край

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР , 25 июн - РИА Новости. Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняты, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона. "Все ранее введенные ограничения на трассах сняты", - говорится в сообщении. В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов"). В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/trassa-1880276911.html

https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html

россия

белоруссия

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, краснодарский край, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)