https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880279656.html
На территории Кубани сняли ограничения движения
На территории Кубани сняли ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
На территории Кубани сняли ограничения движения
Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняты, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:46
2023-06-25T08:46
2023-06-25T08:46
россия
белоруссия
краснодарский край
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР , 25 июн - РИА Новости. Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняты, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона. "Все ранее введенные ограничения на трассах сняты", - говорится в сообщении. В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов"). В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/trassa-1880276911.html
https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, краснодарский край, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Белоруссия, Краснодарский край, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На территории Кубани сняли ограничения движения
В ГАИ заявили, что на территории Кубани сняли все ранее введенные ограничения движения