https://ria.ru/20230625/doroga-1880321489.html

В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне

В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне - РИА Новости, 25.06.2023

В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне

Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:21

2023-06-25T14:21

2023-06-25T15:46

коломна

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале."Запущено движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 "Урал". Пробка, образовавшаяся за последние сутки, понемногу рассасывается. Пока движение не стабилизируется, наши волонтеры продолжают раздавать людям воду и горячее питание", - сказал Гречищев.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

коломна

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

коломна, общество, московская область (подмосковье)