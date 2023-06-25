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В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне - РИА Новости, 25.06.2023
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14:21 25.06.2023 (обновлено: 15:46 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/doroga-1880321489.html
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне
Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:21
2023-06-25T15:46
коломна
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале."Запущено движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 "Урал". Пробка, образовавшаяся за последние сутки, понемногу рассасывается. Пока движение не стабилизируется, наши волонтеры продолжают раздавать людям воду и горячее питание", - сказал Гречищев.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
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коломна
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коломна, общество, московская область (подмосковье)
Коломна, Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне

Минтранс Подмосковья: открыто движение по мосту через Оку на трассе М-5 "Урал" в Коломне

© Фото : Глава Коломны Александр Гречищев/TelegramДвижение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 "Урал"
Движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 Урал - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Глава Коломны Александр Гречищев/Telegram
Движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 "Урал"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале.
«
"Запущено движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 "Урал". Пробка, образовавшаяся за последние сутки, понемногу рассасывается. Пока движение не стабилизируется, наши волонтеры продолжают раздавать людям воду и горячее питание", - сказал Гречищев.
Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
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