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В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне
Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:21
2023-06-25T14:21
2023-06-25T15:46
коломна
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Движение на 115-м километре трассы "Урал" по Щуровскому мосту через реку Оку восстановили в Подмосковье, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале."Запущено движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 "Урал". Пробка, образовавшаяся за последние сутки, понемногу рассасывается. Пока движение не стабилизируется, наши волонтеры продолжают раздавать людям воду и горячее питание", - сказал Гречищев.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, общество, московская область (подмосковье)
Коломна, Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку в Коломне
Минтранс Подмосковья: открыто движение по мосту через Оку на трассе М-5 "Урал" в Коломне