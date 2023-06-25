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Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка

Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка - РИА Новости, 25.06.2023

Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка

Женщина скончалась в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками в 13.20, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T20:35

2023-06-25T20:35

2023-06-25T20:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Женщина скончалась в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками в 13.20, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. "К сожалению, женщина 1956 года рождения, которая была ранена сегодня во время обстрела Киевского района по улице Океанской, скончалась", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате украинского обстрела города в 13.20 ранение получила женщина 1956 года рождения.

донецк

донецкая народная республика

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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-06-25T20:35 true PT0M45S

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Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, видео