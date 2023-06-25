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Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/donetsk-1880360510.html
Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка
Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка - РИА Новости, 25.06.2023
Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка
Женщина скончалась в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками в 13.20, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:35
2023-06-25T20:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Женщина скончалась в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками в 13.20, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. "К сожалению, женщина 1956 года рождения, которая была ранена сегодня во время обстрела Киевского района по улице Океанской, скончалась", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате украинского обстрела города в 13.20 ранение получила женщина 1956 года рождения.
донецк
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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Женщина скончалась в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками в 13.20, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
2023-06-25T20:35
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Умерла женщина, раненная при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин сообщил о гибели женщины, раненной при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Женщина скончалась в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками в 13.20, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«
"К сожалению, женщина 1956 года рождения, которая была ранена сегодня во время обстрела Киевского района по улице Океанской, скончалась", - написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в результате украинского обстрела города в 13.20 ранение получила женщина 1956 года рождения.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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