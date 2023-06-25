https://ria.ru/20230625/donetsk-1880342885.html
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда - РИА Новости, 25.06.2023
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:23
2023-06-25T17:23
2023-06-25T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880343339_58:0:901:474_1920x0_80_0_0_98bac7a447dca2705385323a40457ea0.jpg
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета. "По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ "Донецк сити", - написал Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле снарядами "натовского" калибра Кировского и Куйбышевского районов Донецка.
https://ria.ru/20230625/lugansk-1880334544.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880343339_104:0:763:494_1920x0_80_0_0_f2a761b021a9162c9b47ef399efa3ffd.jpg
"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
2023-06-25T17:23
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда
Мэр Кулемзин: очевидцы сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда ВСУ