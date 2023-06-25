https://ria.ru/20230625/donetsk-1880342885.html

В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда

В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда - РИА Новости, 25.06.2023

В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда

Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:23

2023-06-25T17:23

2023-06-25T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета. "По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ "Донецк сити", - написал Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле снарядами "натовского" калибра Кировского и Куйбышевского районов Донецка.

https://ria.ru/20230625/lugansk-1880334544.html

донецк

донецкая народная республика

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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-06-25T17:23 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика