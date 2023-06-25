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В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 25.06.2023 (обновлено: 17:45 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/donetsk-1880342885.html
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда - РИА Новости, 25.06.2023
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:23
2023-06-25T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета. "По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ "Донецк сити", - написал Кулемзин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле снарядами "натовского" калибра Кировского и Куйбышевского районов Донецка.
https://ria.ru/20230625/lugansk-1880334544.html
донецк
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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда

Мэр Кулемзин: очевидцы сообщили о задымлении у ТЦ "Донецк сити" после прилета снаряда ВСУ

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramКиевский район в Донецке после обстрела
Киевский район в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Киевский район в Донецке после обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил в Telegram-канале, что возле торгового центра "Донецк сити" в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета.
"По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ "Донецк сити", - написал Кулемзин.
Киевский район Донецка расположен в северной части города.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле снарядами "натовского" калибра Кировского и Куйбышевского районов Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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