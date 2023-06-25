Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 25.06.2023 (обновлено: 15:01 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/bpla-1880298855.html
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области - РИА Новости, 25.06.2023
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:00
2023-06-25T15:01
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879601236_0:107:3025:1809_1920x0_80_0_0_c4543ad2e317e6d445bfd2f641731c52.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он, добавив, что последствия на земле уточняют оперативные службы. Минувшей ночью Гладков сообщил, что на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино сбросили с беспилотника взрывное устройство. Пострадавших не было, а небольшое возгорание ликвидировали пожарные расчеты.Приграничные города и села Белгородской области постоянно подвергаются атакам со стороны украинских войск, которые наносят удары из минометов и артиллерии, а также запускают дроны со взрывчаткой. Особенно от этого пострадали Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа. На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230624/pvo-1880180902.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879601236_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_45d0802710b599ca78c6a9d1ca651fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сбитом в Валуйском округе дроне ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАдминистративное здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области
Административное здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Административное здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он, добавив, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
Минувшей ночью Гладков сообщил, что на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино сбросили с беспилотника взрывное устройство. Пострадавших не было, а небольшое возгорание ликвидировали пожарные расчеты.
Приграничные города и села Белгородской области постоянно подвергаются атакам со стороны украинских войск, которые наносят удары из минометов и артиллерии, а также запускают дроны со взрывчаткой. Особенно от этого пострадали Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа. На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
24 июня, 14:09
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала