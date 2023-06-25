https://ria.ru/20230625/bpla-1880298855.html

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области - РИА Новости, 25.06.2023

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:00

2023-06-25T11:00

2023-06-25T15:01

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он, добавив, что последствия на земле уточняют оперативные службы. Минувшей ночью Гладков сообщил, что на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино сбросили с беспилотника взрывное устройство. Пострадавших не было, а небольшое возгорание ликвидировали пожарные расчеты.Приграничные города и села Белгородской области постоянно подвергаются атакам со стороны украинских войск, которые наносят удары из минометов и артиллерии, а также запускают дроны со взрывчаткой. Особенно от этого пострадали Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа. На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230624/pvo-1880180902.html

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков