https://ria.ru/20230625/bpla-1880298855.html
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области - РИА Новости, 25.06.2023
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:00
2023-06-25T11:00
2023-06-25T15:01
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он, добавив, что последствия на земле уточняют оперативные службы. Минувшей ночью Гладков сообщил, что на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино сбросили с беспилотника взрывное устройство. Пострадавших не было, а небольшое возгорание ликвидировали пожарные расчеты.Приграничные города и села Белгородской области постоянно подвергаются атакам со стороны украинских войск, которые наносят удары из минометов и артиллерии, а также запускают дроны со взрывчаткой. Особенно от этого пострадали Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа. На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230624/pvo-1880180902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сбитом в Валуйском округе дроне ВСУ
БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости.
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат ВСУ в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
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"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он, добавив, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
Минувшей ночью Гладков сообщил, что на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино сбросили с беспилотника взрывное устройство. Пострадавших не было, а небольшое возгорание ликвидировали пожарные расчеты.
Приграничные города и села Белгородской области постоянно подвергаются атакам со стороны украинских войск, которые наносят удары из минометов и артиллерии, а также запускают дроны со взрывчаткой. Особенно от этого пострадали Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа. На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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