https://ria.ru/20230625/belorussiya-1880370214.html

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения - РИА Новости, 25.06.2023

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения

Белоруссия располагает информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики, заявил замначальника следственного... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T23:03

2023-06-25T23:03

2023-06-25T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Белоруссия располагает информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики, заявил замначальника следственного управления комитета государственной безопасности страны Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1"."КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", — отметил он.Уточняется, что подготовка преступников происходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований. "В Польше — это "Гром", в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки", — сказал представитель ведомства.Затем боевики проходят "обкатку" на поле боя на юго-востоке Украины, после чего становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию, добавил он.Как подчеркнул Бычек, КГБ республики известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку террористов, а также фонды, которые финансируют их деятельность. На минувшей неделе газета Sunday Times написала, что несколько сотен боевиков проходят тренировку в Познани в Польше, они выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить вооруженный переворот в стране.Как ранее заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, в некоторых соседних западных странах и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж на территории республики для свержения власти. По его данным, представители радикально настроенной оппозиции запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность.

https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html

https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html

https://ria.ru/20230517/politika-1872431863.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, украина, литва, служба безопасности украины, sunday times