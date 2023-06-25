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КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 25.06.2023 (обновлено: 23:48 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/belorussiya-1880370214.html
КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения
КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения - РИА Новости, 25.06.2023
КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения
Белоруссия располагает информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики, заявил замначальника следственного... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T23:03
2023-06-25T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
владимир путин
украина
литва
служба безопасности украины
sunday times
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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Белоруссия располагает информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики, заявил замначальника следственного управления комитета государственной безопасности страны Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1"."КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", — отметил он.Уточняется, что подготовка преступников происходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований. "В Польше — это "Гром", в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки", — сказал представитель ведомства.Затем боевики проходят "обкатку" на поле боя на юго-востоке Украины, после чего становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию, добавил он.Как подчеркнул Бычек, КГБ республики известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку террористов, а также фонды, которые финансируют их деятельность. На минувшей неделе газета Sunday Times написала, что несколько сотен боевиков проходят тренировку в Познани в Польше, они выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить вооруженный переворот в стране.Как ранее заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, в некоторых соседних западных странах и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж на территории республики для свержения власти. По его данным, представители радикально настроенной оппозиции запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность.
https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html
https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, украина, литва, служба безопасности украины, sunday times
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Владимир Путин, Украина, Литва, Служба безопасности Украины, Sunday Times
КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом вооруженного вторжения

КГБ Белоруссии заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения в страну

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Белоруссия располагает информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территорию республики, заявил замначальника следственного управления комитета государственной безопасности страны Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".
"КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", — отметил он.
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Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев
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Уточняется, что подготовка преступников происходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований.
«
Польше — это "Гром", в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки", — сказал представитель ведомства.
Затем боевики проходят "обкатку" на поле боя на юго-востоке Украины, после чего становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию, добавил он.
Как подчеркнул Бычек, КГБ республики известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку террористов, а также фонды, которые финансируют их деятельность.
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На минувшей неделе газета Sunday Times написала, что несколько сотен боевиков проходят тренировку в Познани в Польше, они выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить вооруженный переворот в стране.
Как ранее заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, в некоторых соседних западных странах и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж на территории республики для свержения власти. По его данным, представители радикально настроенной оппозиции запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность.
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