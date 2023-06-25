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Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию - РИА Новости, 25.06.2023
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Туризм
 
09:45 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287902.html
Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию
Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию - РИА Новости, 25.06.2023
Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию
Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:45
2023-06-25T09:45
туризм
россия
москва
анапа
владимир путин
александр лукашенко
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее АТОР сообщала, что туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты. "Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10.00) состоятся согласно расписанию, подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале АТОР. В ассоциации при этом уточнили, что на данный момент неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на М-4 "Дон". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230621/anapa-1879648434.html
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россия, москва, анапа, владимир путин, александр лукашенко, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Москва, Анапа, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новости - Туризм
Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию

АТОР: регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗнак остановки общественного транспорта у здания автовокзала
Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее АТОР сообщала, что туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты.
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"Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10.00) состоятся согласно расписанию, подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале АТОР.
В ассоциации при этом уточнили, что на данный момент неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на М-4 "Дон".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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