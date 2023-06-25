Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию
АТОР: регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗнак остановки общественного транспорта у здания автовокзала
Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее АТОР сообщала, что туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты.
"Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10.00) состоятся согласно расписанию, подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале АТОР.
В ассоциации при этом уточнили, что на данный момент неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на М-4 "Дон".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.