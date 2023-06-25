Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 25.06.2023 (обновлено: 09:57 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287792.html
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение - РИА Новости, 25.06.2023
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:44
2023-06-25T09:57
липецкая область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
липецк
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865996304_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_09c7a4a2f25838d9197f3e5924facd8c.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале правительства региона.Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены."В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html
липецкая область
липецк
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865996304_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_3b039910f21c05ccaa6d83be0ef38564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, липецк, воронежская область
Липецкая область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа, Липецк, Воронежская область
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух"
 В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту Чистый воздух - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецк поступили новые автобусы по федеральному проекту "Чистый воздух". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены.
"В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала", - говорится в сообщении.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Калужской области начали снимать ограничения движения
Вчера, 09:28
 
Липецкая областьБезопасностьПопытка вооруженного мятежаЛипецкВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала