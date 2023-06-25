https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287792.html
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение - РИА Новости, 25.06.2023
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:44
2023-06-25T09:44
2023-06-25T09:57
липецкая область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
липецк
воронежская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале правительства региона.Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены."В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, липецк, воронежская область
Липецкая область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа, Липецк, Воронежская область
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям