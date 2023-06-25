https://ria.ru/20230625/avtobusy-1880287792.html

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение - РИА Новости, 25.06.2023

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение

Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:44

2023-06-25T09:44

2023-06-25T09:57

липецкая область

безопасность

попытка вооруженного мятежа

липецк

воронежская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автобусное сообщение по всем направлением возобновлено в Липецкой области, практически все рейсы выполняются по расписанию, сообщается в телеграм-канале правительства региона.Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены."В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230625/dvizheniya-1880283203.html

липецкая область

липецк

воронежская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

липецкая область, безопасность, попытка вооруженного мятежа, липецк, воронежская область