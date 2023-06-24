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Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:57
2023-06-24T17:57
2023-06-24T17:57
общество
жилье
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлен в порядке, установленном правительством РФ. Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания. Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жилье, россия, владимир путин
Общество, Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами
Президент Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлен в порядке, установленном правительством РФ.
Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания.
Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.