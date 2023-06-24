Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/zhile-1880222964.html
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:57
2023-06-24T17:57
общество
жилье
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/82/1557048252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d02a38b58093c9298abe258feb817376.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлен в порядке, установленном правительством РФ. Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания. Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/82/1557048252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a2689f6bb8e5b2009d165c390575f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, россия, владимир путин
Общество, Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами

Президент Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами

© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлен в порядке, установленном правительством РФ.
Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания.
Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.
 
ОбществоЖильеРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала