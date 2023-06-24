https://ria.ru/20230624/zhile-1880222964.html

Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами

Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон о непрерывном управлении многоквартирными домами

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:57

2023-06-24T17:57

2023-06-24T17:57

общество

жилье

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлен в порядке, установленном правительством РФ. Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания. Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, россия, владимир путин