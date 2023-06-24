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"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 24.06.2023
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06:14 24.06.2023 (обновлено: 18:09 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880120029.html
"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 24.06.2023
"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о принятии ЕС 11-го пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:14
2023-06-24T18:09
россия
европа
евросоюз
владимир зеленский
нато
в мире
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о принятии ЕС 11-го пакета антироссийских санкций.&quot;Это 11-й пакет санкций, потому что остальные десять провалились&quot;, — ответил президенту Украины один из комментаторов."Как эти санкции повлияют на Россию, когда сам ЕС скатывается из-за них в рецессию?" — спросил другой."Мечтай дальше, идиот", — поддержал третий."Мы сами больше страдаем в Европе, пока российская экономика находится на подъеме", — заявил еще один пользователь."Почему этот коррумпированный узурпатор командует ЕС и НАТО? Кто избрал его править миром?" — возмутился юзер."Ты мошенник и лжец", — заключили участники дискуссии.Накануне ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России. В него вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом рестрикций, который будет применяться в отношении третьих стран в крайнем случае.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880063473.html
https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880111638.html
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россия, европа, евросоюз, владимир зеленский, нато, в мире, украина
Россия, Европа, Евросоюз, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, Украина
"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о новом пакете санкций ЕС против России

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о принятии ЕС 11-го пакета антироссийских санкций.
«

"Это 11-й пакет санкций, потому что остальные десять провалились", — ответил президенту Украины один из комментаторов.

"Как эти санкции повлияют на Россию, когда сам ЕС скатывается из-за них в рецессию?" — спросил другой.
"Мечтай дальше, идиот", — поддержал третий.
"Мы сами больше страдаем в Европе, пока российская экономика находится на подъеме", — заявил еще один пользователь.
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"Почему этот коррумпированный узурпатор командует ЕС и НАТО? Кто избрал его править миром?" — возмутился юзер.
«
"Ты мошенник и лжец", — заключили участники дискуссии.
Накануне ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России. В него вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом рестрикций, который будет применяться в отношении третьих стран в крайнем случае.
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