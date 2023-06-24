https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880120029.html

"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети

"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 24.06.2023

"Мечтай дальше". Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о принятии ЕС 11-го пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:14

2023-06-24T06:14

2023-06-24T18:09

россия

европа

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о принятии ЕС 11-го пакета антироссийских санкций."Это 11-й пакет санкций, потому что остальные десять провалились", — ответил президенту Украины один из комментаторов."Как эти санкции повлияют на Россию, когда сам ЕС скатывается из-за них в рецессию?" — спросил другой."Мечтай дальше, идиот", — поддержал третий."Мы сами больше страдаем в Европе, пока российская экономика находится на подъеме", — заявил еще один пользователь."Почему этот коррумпированный узурпатор командует ЕС и НАТО? Кто избрал его править миром?" — возмутился юзер."Ты мошенник и лжец", — заключили участники дискуссии.Накануне ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России. В него вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом рестрикций, который будет применяться в отношении третьих стран в крайнем случае.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880063473.html

https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880111638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, европа, евросоюз, владимир зеленский, нато, в мире, украина