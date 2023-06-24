Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 24.06.2023 (обновлено: 12:47 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880111638.html
В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО
В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО - РИА Новости, 24.06.2023
В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО
Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T01:45
2023-06-24T12:47
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_a3faac0f274be0921fe3b53cd791c4bd.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, Зеленский всячески пытался ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока, где украинский вопрос станет одной из наиболее важных тем обсуждений. Решение о начале контрнаступления ВСУ принималось исключительно на основе политических соображений, подчеркнул Риттер. Он отметил, что Зеленскому не удалось реализовать тот военный сценарий, который хотели видеть в Североатлантическом альянсе."Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат &lt;…&gt;, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад", — заявил разведчик.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1880075399.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bd943be4c56681944c608568893108d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, скотт риттер
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Скотт Риттер
В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО

Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, Зеленский всячески пытался ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока, где украинский вопрос станет одной из наиболее важных тем обсуждений. Решение о начале контрнаступления ВСУ принималось исключительно на основе политических соображений, подчеркнул Риттер. Он отметил, что Зеленскому не удалось реализовать тот военный сценарий, который хотели видеть в Североатлантическом альянсе.
«
"Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад", — заявил разведчик.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ раскрыли причины вялого контрнаступления ВСУ
23 июня, 18:25
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала