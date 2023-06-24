https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880111638.html

В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО

В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО - РИА Новости, 24.06.2023

В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО

Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T01:45

2023-06-24T01:45

2023-06-24T12:47

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

скотт риттер

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, Зеленский всячески пытался ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока, где украинский вопрос станет одной из наиболее важных тем обсуждений. Решение о начале контрнаступления ВСУ принималось исключительно на основе политических соображений, подчеркнул Риттер. Он отметил, что Зеленскому не удалось реализовать тот военный сценарий, который хотели видеть в Североатлантическом альянсе."Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад", — заявил разведчик.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1880075399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, скотт риттер