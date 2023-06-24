В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО
Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, Зеленский всячески пытался ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока, где украинский вопрос станет одной из наиболее важных тем обсуждений. Решение о начале контрнаступления ВСУ принималось исключительно на основе политических соображений, подчеркнул Риттер. Он отметил, что Зеленскому не удалось реализовать тот военный сценарий, который хотели видеть в Североатлантическом альянсе.
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"Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад", — заявил разведчик.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля и пройдет в столице Литвы.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.