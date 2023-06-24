https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html

Слуцкий обвинил Запад в попытках посеять новую смуту в России

Слуцкий обвинил Запад в попытках посеять новую смуту в России - РИА Новости, 24.06.2023

Слуцкий обвинил Запад в попытках посеять новую смуту в России

Запад пытается ослабить Россию и посеять новую смуту, заявил в Telegram-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:14

2023-06-24T11:14

2023-06-24T17:52

россия

украина

евгений пригожин

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытается ослабить Россию и посеять новую смуту, заявил в Telegram-канале председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. "Видя всю тщетность попыток Украины пробить нашу линию обороны, несмотря на колоссальные поставки оружия, видя, как наша армия сама переходит в контрнаступление, Запад вновь пытается ослабить нашу страну и нашу армию. Пытается посеять новую смуту в России руками очередного предателя — Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить", — написал он. По мнению парламентария, все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри накануне победы над врагом. "Каждый из нас сейчас должен оставаться на своем месте и выполнять свой долг", — призвал Слуцкий.Он подчеркнул, что главное сейчас — не допустить, чтобы внутренние разногласия превратились в смуту и тем более — в гражданскую войну"."Это лишь порадует наших врагов в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. Уже радует!" — добавил лидер ЛДПР.Общей задачей он назвал остановить попытки противника воспользоваться ситуацией. Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны отметили также, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутском тактическом направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Позже военное ведомство обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру. Ведомство предложило им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов и гарантировало всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — добавили в Минобороны.Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и против нее направлена вся военная и информационная машина Запада. Сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри, подчеркнул президент. Попытку расколоть общество он назвал ударом в спину. По словам главы государства, непомерные амбиции привели к измене Родине, но власти не дадут повториться расколу и защитят народ. Он также предупредил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы уже получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

https://ria.ru/20230624/putin-1880137006.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html

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россия, украина, евгений пригожин, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, попытка вооруженного мятежа