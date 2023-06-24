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Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации - РИА Новости, 24.06.2023
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18:10 24.06.2023 (обновлено: 18:15 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zakon-1880225086.html
Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации
Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших участников... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:10
2023-06-24T18:15
россия
общество
владимир путин
андрей картаполов
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В законе говорится, что детям военнослужащих и детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях.Детям граждан, состоящих в добровольческих формированиях, также предоставляется право на первоочередное зачисление в дошкольные и общеобразовательные организации.Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отмечал о поступлении дополнительных поправок от главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, которыми предлагалось распространить указанные социальные льготы на детей погибших в ходе спецоперации сотрудников Росгвардии. Поправки были поддержаны Госдумой.
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россия, общество, владимир путин, андрей картаполов, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Андрей Картаполов, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации

Путин подписал закон о внеочередном зачислении детей погибших участников СВО в школе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе говорится, что детям военнослужащих и детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях.
Детям граждан, состоящих в добровольческих формированиях, также предоставляется право на первоочередное зачисление в дошкольные и общеобразовательные организации.
Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отмечал о поступлении дополнительных поправок от главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, которыми предлагалось распространить указанные социальные льготы на детей погибших в ходе спецоперации сотрудников Росгвардии. Поправки были поддержаны Госдумой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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РоссияОбществоВладимир ПутинАндрей КартаполовАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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