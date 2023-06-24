https://ria.ru/20230624/zakon-1880225086.html

Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации

Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших участников... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:10

2023-06-24T18:10

2023-06-24T18:15

россия

общество

владимир путин

андрей картаполов

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации для детей погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В законе говорится, что детям военнослужащих и детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях.Детям граждан, состоящих в добровольческих формированиях, также предоставляется право на первоочередное зачисление в дошкольные и общеобразовательные организации.Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отмечал о поступлении дополнительных поправок от главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, которыми предлагалось распространить указанные социальные льготы на детей погибших в ходе спецоперации сотрудников Росгвардии. Поправки были поддержаны Госдумой.

https://ria.ru/20230624/zakon-1880216038.html

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россия, общество, владимир путин, андрей картаполов, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф