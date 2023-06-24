https://ria.ru/20230624/zakon-1880216038.html

Путин подписал закон о призыве осужденных на службу по контракту

Путин подписал закон о призыве осужденных на службу по контракту - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон о призыве осужденных на службу по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, следует из документа на официальном... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:04

2023-06-24T17:04

2023-06-24T17:46

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Закон также предполагает, что ограниченно годные граждане также смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного времени."Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Так, заключить такой контракт возможно с лицами, имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Особенности заключения таких контрактов определяются министерством обороны РФ", - говорилось в заключении конституционного комитета СФ.Уточняется, что основанием увольнения с военной службы для указанных граждан является окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и (или) истечение военного времени.Законом также предусматривается, что для граждан мужского пола, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, предельный возраст пребывания на военной службе будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих воинское звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное воинское звание.

https://ria.ru/20230624/zakon-1880212764.html

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россия, безопасность, владимир путин