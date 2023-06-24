https://ria.ru/20230624/zakon-1880212764.html

Путин подписал закон о создании СЭЗ в новых регионах

Путин подписал закон о создании СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон о создании СЭЗ в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:52

2023-06-24T16:52

2023-06-24T17:21

запорожская область

россия

экономика

луганская народная республика

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

вадим васильев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При этом объем капиталовложений такого участника в первые три года должен составлять: при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок - не менее 1 миллиона рублей; для субъектов малого и среднего бизнеса – не менее 3 миллионов рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.Закон устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, который предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, а также налоговые льготы и применение процедуры свободной таможенной зоны.Второй закон приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ в новых регионах. На федеральном уровне для них устанавливается на 10 лет нулевая ставка налога на прибыль организаций, а эти четыре субъекта РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога - на три года. Также для них вводятся пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.Для участников СЭЗ также устанавливается нулевая ставка акциза на жидкую сталь, полученную при реализации инвестпроекта на ее территории. Льгота предоставляется на пять лет при условии сохранения юрлицами численности работников и средней зарплаты, которая сложилась на момент вхождения в СЭЗ, а начиная с шестого года - в пределах фактического объема инвестиций, пояснял замглавы Минстроя РФ Вадим Васильев. На аналогичных условиях устанавливается и нулевая ставка НДПИ на уголь и железную руду.Все три закона вступают в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20230624/zakon-1880216038.html

https://ria.ru/20230621/putin-1879609417.html

запорожская область

россия

луганская народная республика

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запорожская область, россия, экономика, луганская народная республика, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), вадим васильев