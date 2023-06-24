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Массовые мероприятия в Ярославской области отменять не будут - РИА Новости, 24.06.2023
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13:02 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/yaroslavl-1880167467.html
Массовые мероприятия в Ярославской области отменять не будут
Массовые мероприятия в Ярославской области отменять не будут - РИА Новости, 24.06.2023
Массовые мероприятия в Ярославской области отменять не будут
В Ярославской области массовые культурные и спортивные мероприятия отменяться не будут, нет оснований, сообщил РИА Новости губернатор Ярославской области Михаил РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:02
2023-06-24T13:48
ярославская область
михаил евраев
безопасность
москва
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Ярославской области массовые культурные и спортивные мероприятия отменяться не будут, нет оснований, сообщил РИА Новости губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В Ярославской области массовые мероприятия отменяться не будут. Нет оснований. Все, что планировали. По спортивным мероприятиям и по культурным, все пройдёт в штатном режиме", - сообщил Евраев РИА Новости. Он подчеркнул, что на территории региона "все спокойно". Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
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ярославская область
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ярославская область, михаил евраев, безопасность, москва, липецкая область, попытка вооруженного мятежа
Ярославская область, Михаил Евраев, Безопасность, Москва, Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа
Массовые мероприятия в Ярославской области отменять не будут

Губернатор Евраев: в Ярославской области не будут отменять массовые мероприятия

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Ярославской области массовые культурные и спортивные мероприятия отменяться не будут, нет оснований, сообщил РИА Новости губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В Ярославской области массовые мероприятия отменяться не будут. Нет оснований. Все, что планировали. По спортивным мероприятиям и по культурным, все пройдёт в штатном режиме", - сообщил Евраев РИА Новости.
Он подчеркнул, что на территории региона "все спокойно".
Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевБезопасностьМоскваЛипецкая областьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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