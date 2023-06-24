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В Кривом Роге прозвучали взрывы
В Кривом Роге прозвучали взрывы - РИА Новости, 24.06.2023
В Кривом Роге прозвучали взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:57
2023-06-24T03:57
2023-06-24T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
киев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине, сообщил мэр города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. Украинское издание "Страна.ua" также сообщает, что взрывы вновь прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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в мире, кривой рог, украина, александр вилкул, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул, Киев
В Кривом Роге прозвучали взрывы
Мэр Кривого Рога: в городе прозвучали взрывы