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В Кривом Роге прозвучали взрывы

В Кривом Роге прозвучали взрывы - РИА Новости, 24.06.2023

В Кривом Роге прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине, сообщил мэр города Александр Вилкул. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:57

2023-06-24T03:57

2023-06-24T03:57

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

александр вилкул

киев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине, сообщил мэр города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. Украинское издание "Страна.ua" также сообщает, что взрывы вновь прозвучали в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Ранее издание сообщало о взрывах и в Кременчуге в Полтавской области. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

кривой рог

украина

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