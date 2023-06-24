https://ria.ru/20230624/vzryvy-1880115446.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Взрывы прозвучали в Киеве и Харькове, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:12

2023-06-24T03:12

2023-06-24T03:27

специальная военная операция на украине

в мире

киев

харьков

днепропетровск

украина

кременчуг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве и Харькове, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве", - говорится в телеграм-канале издания.Также издание сообщило о взрывах в Харькове и о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.Ранее издание сообщало о взрывах в Днепропетровске.На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

киев

харьков

днепропетровск

украина

кременчуг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, харьков, днепропетровск, украина, кременчуг