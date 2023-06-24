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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Взрывы прозвучали в Киеве и Харькове, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:12
2023-06-24T03:12
2023-06-24T03:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьков
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украина
кременчуг
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве и Харькове, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве", - говорится в телеграм-канале издания.Также издание сообщило о взрывах в Харькове и о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.Ранее издание сообщало о взрывах в Днепропетровске.На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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в мире, киев, харьков, днепропетровск, украина, кременчуг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Днепропетровск, Украина, Кременчуг
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
"Страна.ua": в Киеве и Харькове прозвучали взрывы, ранее они звучали и в Днепропетровске