https://ria.ru/20230624/vystrely-1880233564.html
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов - РИА Новости, 24.06.2023
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов
Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представители группы "Вагнер" приказали жителям РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:10
2023-06-24T19:10
2023-06-24T19:35
ростов-на-дону
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представители группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Представители "Вагнера" приказали жителям города, наблюдавшим у штаба за событиями, разойтись. На кадрах, снятых корреспондентами РИА Новости, люди спешно покидают район штаба.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представители группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Представители "Вагнера" приказали жителям города, наблюдавшим у штаба за событиями, разойтись. На кадрах, снятых корреспондентами РИА Новости, люди спешно покидают район штаба.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории