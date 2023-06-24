https://ria.ru/20230624/vystrely-1880233564.html

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов - РИА Новости, 24.06.2023

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов

Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представители группы "Вагнер" приказали жителям РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:10

2023-06-24T19:10

2023-06-24T19:35

ростов-на-дону

южный военный округ

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880207798_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_78f97f12fe3afb94f992a87536f5caba.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, представители группы "Вагнер" приказали жителям города разойтись, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Порядка пяти выстрелов, предположительно, в воздух, прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Представители "Вагнера" приказали жителям города, наблюдавшим у штаба за событиями, разойтись. На кадрах, снятых корреспондентами РИА Новости, люди спешно покидают район штаба.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия