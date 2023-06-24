https://ria.ru/20230624/vystrely-1880184216.html

У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали несколько выстрелов

У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали несколько выстрелов - РИА Новости, 24.06.2023

У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали несколько выстрелов

Громкий хлопок раздался у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, который оцепили бойцы группы "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:26

2023-06-24T14:26

2023-06-24T15:41

россия

ростов-на-дону

евгений пригожин

владимир путин

южный военный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Громкий хлопок раздался у штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, который оцепили бойцы группы "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Громкий хлопок прозвучал в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Не исключено, что это был звук от взрывпакета. Очевидцы сообщают также о нескольких выстрелах в воздух из автоматического оружия. Часть местных жителей, собравшихся на месте и следивших за происходящим, начали расходиться. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

россия

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа