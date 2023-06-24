https://ria.ru/20230624/vypusknye-1880193308.html
В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров
В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров - РИА Новости, 24.06.2023
В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров
Выпускные вечера перенесли в регионах, где введены контртеррористические меры, в остальных они состоятся, как запланировано, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:17
2023-06-24T15:17
2023-06-24T16:11
москва
россия
московская область (подмосковье)
общество
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Выпускные вечера перенесли в регионах, где введены контртеррористические меры, в остальных они состоятся, как запланировано, сообщила пресс-служба министерства просвещения. "В Москве, Московской области, ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера в соответствии с законодательством, выпускные вечера перенесены. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что находятся с регионами на постоянной связи по этому вопросу и в случае необходимости дают соответствующие рекомендации.О переносе выпускных заявили, в частности, власти Москвы и Подмосковья — новой датой они назвали 1 июля. Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. В некоторых регионах, например в Калужской и Белгородской областях, состоятся дневные мероприятия для выпускников, но вечерних не будет.
https://ria.ru/20230624/tambov-1880191939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, московская область (подмосковье), общество, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Общество, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров
Минпросвещения: в регионах, где ввели антитеррористические меры, перенесли выпускные