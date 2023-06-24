https://ria.ru/20230624/vypusknye-1880193308.html

В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров

В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров - РИА Новости, 24.06.2023

В Минпросвещения рассказали о переносе выпускных вечеров

Выпускные вечера перенесли в регионах, где введены контртеррористические меры, в остальных они состоятся, как запланировано, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:17

2023-06-24T15:17

2023-06-24T16:11

москва

россия

московская область (подмосковье)

общество

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Выпускные вечера перенесли в регионах, где введены контртеррористические меры, в остальных они состоятся, как запланировано, сообщила пресс-служба министерства просвещения. "В Москве, Московской области, ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера в соответствии с законодательством, выпускные вечера перенесены. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что находятся с регионами на постоянной связи по этому вопросу и в случае необходимости дают соответствующие рекомендации.О переносе выпускных заявили, в частности, власти Москвы и Подмосковья — новой датой они назвали 1 июля. Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. В некоторых регионах, например в Калужской и Белгородской областях, состоятся дневные мероприятия для выпускников, но вечерних не будет.

https://ria.ru/20230624/tambov-1880191939.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, московская область (подмосковье), общество, безопасность, попытка вооруженного мятежа