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В подмосковных школах перенесли выпускные вечера - РИА Новости, 24.06.2023
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11:32 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vypusknoy-1880152405.html
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера - РИА Новости, 24.06.2023
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера
Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносится на неделю в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:32
2023-06-24T13:48
общество
московская область (подмосковье)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносится на неделю в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья."В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносятся на неделю", - отметили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа
Общество, Московская область (Подмосковье), Попытка вооруженного мятежа
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера

В подмосковных школах на неделю перенесли проведение выпускных вечеров

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВыпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора
Выпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Выпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносится на неделю в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.
"В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносятся на неделю", - отметили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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