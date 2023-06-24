https://ria.ru/20230624/vypusknoy-1880152405.html
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера - РИА Новости, 24.06.2023
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера
Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносится на неделю в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:32
2023-06-24T11:32
2023-06-24T13:48
общество
московская область (подмосковье)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносится на неделю в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья."В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносятся на неделю", - отметили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230624/vypusknoy-1880141781.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), попытка вооруженного мятежа
Общество, Московская область (Подмосковье), Попытка вооруженного мятежа
В подмосковных школах перенесли выпускные вечера
В подмосковных школах на неделю перенесли проведение выпускных вечеров