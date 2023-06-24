https://ria.ru/20230624/vypusknoy-1880141781.html
В нескольких регионах перенесли выпускные
В нескольких регионах перенесли выпускные - РИА Новости, 24.06.2023
В нескольких регионах перенесли выпускные
Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:35
2023-06-24T10:35
2023-06-24T16:29
москва
сергей собянин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_87cef5f382994b828073ca3e58f4b919.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. "В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю", — сказали там. Об аналогичном решении сообщили власти Подмосковья. В Коми также отменили республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре.Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.В Калужской области состоится дневное шествие выпускников, но вечернего гулянья в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня. В Тамбовской области вечерние мероприятия тоже перенесли.Позже в Министерстве просвещения пояснили, что выпускные переносятся в регионах, где ввели контртеррористические меры, а в остальных они пройдут в штатном режиме.О введении в столице режима контртеррористической операции объявил сегодня утром мэр Сергей Собянин. Из-за этого в городе отменили все объявленные ранее массовые мероприятия. Такие же меры действуют и в Московской области: там усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_36c8f9a41571a3f048f0067101334e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
В нескольких регионах перенесли выпускные
Проведение выпускных Москве и Подмосковье перенесли на 1 июля
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе
столичного департамента образования.
"В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю", — сказали там.
Об аналогичном решении сообщили власти Подмосковья. В Коми также отменили республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре.
Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.
В Калужской области состоится дневное шествие выпускников, но вечернего гулянья в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня. В Тамбовской области вечерние мероприятия тоже перенесли.
Позже в Министерстве просвещения пояснили, что выпускные переносятся в регионах, где ввели контртеррористические меры, а в остальных они пройдут в штатном режиме.
О введении в столице режима контртеррористической операции объявил сегодня утром мэр Сергей Собянин
. Из-за этого в городе отменили все объявленные ранее массовые мероприятия. Такие же меры действуют и в Московской области: там усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены