https://ria.ru/20230624/vypusknoy-1880141781.html

В нескольких регионах перенесли выпускные

В нескольких регионах перенесли выпускные - РИА Новости, 24.06.2023

В нескольких регионах перенесли выпускные

Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:35

2023-06-24T10:35

2023-06-24T16:29

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. "В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю", — сказали там. Об аналогичном решении сообщили власти Подмосковья. В Коми также отменили республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре.Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.В Калужской области состоится дневное шествие выпускников, но вечернего гулянья в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня. В Тамбовской области вечерние мероприятия тоже перенесли.Позже в Министерстве просвещения пояснили, что выпускные переносятся в регионах, где ввели контртеррористические меры, а в остальных они пройдут в штатном режиме.О введении в столице режима контртеррористической операции объявил сегодня утром мэр Сергей Собянин. Из-за этого в городе отменили все объявленные ранее массовые мероприятия. Такие же меры действуют и в Московской области: там усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, безопасность