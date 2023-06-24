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В нескольких регионах перенесли выпускные - РИА Новости, 24.06.2023
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10:35 24.06.2023 (обновлено: 16:29 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vypusknoy-1880141781.html
В нескольких регионах перенесли выпускные
В нескольких регионах перенесли выпускные - РИА Новости, 24.06.2023
В нескольких регионах перенесли выпускные
Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:35
2023-06-24T16:29
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. "В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю", — сказали там. Об аналогичном решении сообщили власти Подмосковья. В Коми также отменили республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре.Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.В Калужской области состоится дневное шествие выпускников, но вечернего гулянья в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня. В Тамбовской области вечерние мероприятия тоже перенесли.Позже в Министерстве просвещения пояснили, что выпускные переносятся в регионах, где ввели контртеррористические меры, а в остальных они пройдут в штатном режиме.О введении в столице режима контртеррористической операции объявил сегодня утром мэр Сергей Собянин. Из-за этого в городе отменили все объявленные ранее массовые мероприятия. Такие же меры действуют и в Московской области: там усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
В нескольких регионах перенесли выпускные

Проведение выпускных Москве и Подмосковье перенесли на 1 июля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Из-за режима КТО выпускные вечера в Москве перенесли на следующую субботу, 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю", — сказали там.
Об аналогичном решении сообщили власти Подмосковья. В Коми также отменили республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре.
Отменили и Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла всем извинения и пообещала вернуть деньги за билеты.
В Калужской области состоится дневное шествие выпускников, но вечернего гулянья в городском парке не будет. В Белгородской области выпускные также пройдут в течение светового дня. В Тамбовской области вечерние мероприятия тоже перенесли.
Позже в Министерстве просвещения пояснили, что выпускные переносятся в регионах, где ввели контртеррористические меры, а в остальных они пройдут в штатном режиме.
О введении в столице режима контртеррористической операции объявил сегодня утром мэр Сергей Собянин. Из-за этого в городе отменили все объявленные ранее массовые мероприятия. Такие же меры действуют и в Московской области: там усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
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