https://ria.ru/20230624/volodin-1880210624.html
Володин провел совещание с руководителями думских фракций
Володин провел совещание с руководителями думских фракций - РИА Новости, 24.06.2023
Володин провел совещание с руководителями думских фракций
В ГД прошло совещание спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями думских фракций, сообщил руководитель фракции Единая Россия в ГД Владимир Васильев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:41
2023-06-24T16:41
2023-06-24T16:41
политика
вячеслав володин
владимир васильев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ГД прошло совещание спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями думских фракций, сообщил руководитель фракции Единая Россия в ГД Владимир Васильев. "Мы с коллегами только что были на совещании у председателя нашей Государственной Думы... Вместе с руководителями фракций рассматривали целый ряд вопросов", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230624/volodin-1880157954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, владимир васильев, госдума рф, единая россия
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Госдума РФ, Единая Россия
Володин провел совещание с руководителями думских фракций
В Госдуме Володин провел совещание с руководителями фракций