https://ria.ru/20230624/volodin-1880210624.html

Володин провел совещание с руководителями думских фракций

Володин провел совещание с руководителями думских фракций - РИА Новости, 24.06.2023

Володин провел совещание с руководителями думских фракций

В ГД прошло совещание спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями думских фракций, сообщил руководитель фракции Единая Россия в ГД Владимир Васильев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:41

2023-06-24T16:41

2023-06-24T16:41

политика

вячеслав володин

владимир васильев

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ГД прошло совещание спикера ГД Вячеслава Володина с руководителями думских фракций, сообщил руководитель фракции Единая Россия в ГД Владимир Васильев. "Мы с коллегами только что были на совещании у председателя нашей Государственной Думы... Вместе с руководителями фракций рассматривали целый ряд вопросов", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230624/volodin-1880157954.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, вячеслав володин, владимир васильев, госдума рф, единая россия