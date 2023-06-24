https://ria.ru/20230624/volodin-1880157954.html
Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор
Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор - РИА Новости, 24.06.2023
Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор
Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - быть со своим народом. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:06
2023-06-24T12:06
2023-06-24T13:48
россия
вячеслав володин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - быть со своим народом. "Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все иное — предательство!" - написал Володин. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/provokatsii-1880153544.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор
Володин заявил, что бойцы "Вагнера" должны сделать правильный выбор и быть с народом