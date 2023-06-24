https://ria.ru/20230624/volodin-1880157954.html

Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор

Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор - РИА Новости, 24.06.2023

Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать правильный выбор

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - быть со своим народом. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:06

2023-06-24T12:06

2023-06-24T13:48

россия

вячеслав володин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор - быть со своим народом. "Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все иное — предательство!" - написал Володин. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/provokatsii-1880153544.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вячеслав володин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа