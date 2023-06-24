Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 24.06.2023 (обновлено: 11:39 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/volodin-1880151882.html
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам - РИА Новости, 24.06.2023
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:27
2023-06-24T11:39
вьетнам
политика
вячеслав володин
госдума рф
василий пискарев
андрей картаполов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам. В настоящее время он находится на рабочем месте", - сказал собеседник.Источник отметил, что также на Охотном ряду находятся главы комитетов ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Кроме того, аппарат Думы также на рабочем месте.
https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, политика, вячеслав володин, госдума рф, василий пискарев, андрей картаполов
Вьетнам, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Василий Пискарев, Андрей Картаполов
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам

Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам. В настоящее время он находится на рабочем месте", - сказал собеседник.
Источник отметил, что также на Охотном ряду находятся главы комитетов ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Кроме того, аппарат Думы также на рабочем месте.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Слуцкий обвинил Запад в попытках посеять новую смуту в России
Вчера, 11:14
 
ВьетнамПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФВасилий ПискаревАндрей Картаполов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала