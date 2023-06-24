https://ria.ru/20230624/volodin-1880151882.html

Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам

Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам - РИА Новости, 24.06.2023

Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:27

2023-06-24T11:27

2023-06-24T11:39

вьетнам

политика

вячеслав володин

госдума рф

василий пискарев

андрей картаполов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам. В настоящее время он находится на рабочем месте", - сказал собеседник.Источник отметил, что также на Охотном ряду находятся главы комитетов ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Кроме того, аппарат Думы также на рабочем месте.

https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html

вьетнам

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вьетнам, политика, вячеслав володин, госдума рф, василий пискарев, андрей картаполов