https://ria.ru/20230624/volodin-1880151882.html
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам - РИА Новости, 24.06.2023
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:27
2023-06-24T11:27
2023-06-24T11:39
вьетнам
политика
вячеслав володин
госдума рф
василий пискарев
андрей картаполов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перенес визит во Вьетнам. В настоящее время он находится на рабочем месте", - сказал собеседник.Источник отметил, что также на Охотном ряду находятся главы комитетов ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Кроме того, аппарат Думы также на рабочем месте.
https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, политика, вячеслав володин, госдума рф, василий пискарев, андрей картаполов
Вьетнам, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Василий Пискарев, Андрей Картаполов
Источник сообщил о переносе Володиным визита во Вьетнам
Володин перенес визит во Вьетнам, он находится на рабочем месте