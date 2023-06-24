https://ria.ru/20230624/volgograd-1880173349.html

Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме

Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме

Все органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме, написал в телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:32

2023-06-24T13:32

2023-06-24T13:32

россия

волгоградская область

волгоград

евгений пригожин

андрей бочаров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Все органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме, написал в телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров. "Все органы власти работают в штатном режиме, все находятся на местах", - говорит Бочаров. Он отметил, что все запланированные мероприятия в рамках молодежного фестиваля, который проходит в субботу в Волгограде, состоятся. По его словам, на территории города в связи с проведением фестиваля приняты усиленные меры безопасности, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Бочаров сообщил, что жители региона поддерживают президента России и российских военнослужащих. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.

https://ria.ru/20230624/vladimirskaya-1880171960.html

https://ria.ru/20230624/kosachev-1880166956.html

https://ria.ru/20230624/altay-1880165658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, волгоградская область, волгоград, евгений пригожин, андрей бочаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)