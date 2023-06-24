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Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
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13:32 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/volgograd-1880173349.html
Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме
Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме
Все органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме, написал в телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:32
2023-06-24T13:32
россия
волгоградская область
волгоград
евгений пригожин
андрей бочаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Все органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме, написал в телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров. "Все органы власти работают в штатном режиме, все находятся на местах", - говорит Бочаров. Он отметил, что все запланированные мероприятия в рамках молодежного фестиваля, который проходит в субботу в Волгограде, состоятся. По его словам, на территории города в связи с проведением фестиваля приняты усиленные меры безопасности, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Бочаров сообщил, что жители региона поддерживают президента России и российских военнослужащих. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
https://ria.ru/20230624/vladimirskaya-1880171960.html
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россия, волгоградская область, волгоград, евгений пригожин, андрей бочаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Волгоградская область, Волгоград, Евгений Пригожин, Андрей Бочаров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме

Губернатор Бочаров заявил, что органы власти региона работают в штатном режиме

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Все органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме, написал в телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров.
"Все органы власти работают в штатном режиме, все находятся на местах", - говорит Бочаров.
Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области
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Он отметил, что все запланированные мероприятия в рамках молодежного фестиваля, который проходит в субботу в Волгограде, состоятся. По его словам, на территории города в связи с проведением фестиваля приняты усиленные меры безопасности, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Бочаров сообщил, что жители региона поддерживают президента России и российских военнослужащих.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
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Нет никаких сомнений в подавлении мятежа, заявил Косачев
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Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана".
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
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РоссияВолгоградская областьВолгоградЕвгений ПригожинАндрей БочаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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