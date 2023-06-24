https://ria.ru/20230624/vokzal-1880182275.html
Вокзалы РЖД в России работают штатно
Вокзалы РЖД в России работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023
Вокзалы РЖД в России работают штатно
Вокзалы в России работают в штатном режиме, сообщили РЖД. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:16
2023-06-24T14:16
2023-06-24T14:19
россия
ржд
общество
ростов-на-дону
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вокзалы в России работают в штатном режиме, сообщили РЖД."Вокзалы по всей стране работают штатно", - говорится в сообщении.В РЖД ранее сообщили, что в настоящее время пассажирские поезда, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику.Компания принимает необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20230624/rzhd-1880181291.html
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россия, ржд, общество, ростов-на-дону, воронеж
Россия, РЖД, Общество, Ростов-на-Дону, Воронеж
Вокзалы РЖД в России работают штатно
РЖД: железнодорожные вокзалы по всей России работают штатно