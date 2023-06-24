https://ria.ru/20230624/voda-1880132280.html

Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон"

Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023

Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон"

Российские волонтеры начали помогать в обеспечении питьевой водой застрявших в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, написала в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:33

2023-06-24T09:33

2023-06-24T11:51

общество

ростовская область

липецкая область

ксения разуваева

игорь артамонов

воронежская область

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские волонтеры начали помогать в обеспечении питьевой водой застрявших в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, написала в телеграм-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. "Прямо сейчас наши волонтеры помогают обеспечивать питьевой водой автомобилистов, стоящих в многокилометровой пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области", — написала она. Она уточнила, что в ближайшее время на подмогу отправятся еще несколько волонтерских групп. Ранее в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской областей было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр.

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ростовская область

липецкая область

воронежская область

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Екатерина Зайцева

общество, ростовская область, липецкая область, ксения разуваева, игорь артамонов, воронежская область