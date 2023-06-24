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Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон"
Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон"
Российские волонтеры начали помогать в обеспечении питьевой водой застрявших в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, написала в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:33
2023-06-24T09:33
2023-06-24T11:51
общество
ростовская область
липецкая область
ксения разуваева
игорь артамонов
воронежская область
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские волонтеры начали помогать в обеспечении питьевой водой застрявших в пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, написала в телеграм-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. "Прямо сейчас наши волонтеры помогают обеспечивать питьевой водой автомобилистов, стоящих в многокилометровой пробке на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области", — написала она. Она уточнила, что в ближайшее время на подмогу отправятся еще несколько волонтерских групп. Ранее в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской областей было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр.
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РИА Новости
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общество, ростовская область, липецкая область, ксения разуваева, игорь артамонов, воронежская область
Общество, Ростовская область, Липецкая область, Ксения Разуваева, Игорь Артамонов, Воронежская область
Волонтеры начали помогать в доставке питьевой воды на трассу М-4 "Дон"
Разуваева: волонтеры начали обеспечивать водой автомобилистов, застрявших на трассе "Дон"