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Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023
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20:17 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/vizit-1880245662.html
Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России
Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023
Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, передает агентство... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:17
2023-06-24T20:17
россия
сша
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
марк милли
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, передает агентство Rueters со ссылкой на представителя Милли. "По словам представителя, высокопоставленный военный США генерал армии Марк Милли отменил запланированную поездку на Ближний Восток, которая должна была состояться в субботу, из-за ситуации в России", - передает агентство. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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россия
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россия, сша, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, марк милли, ближний восток, в мире, попытка вооруженного мятежа
Россия, США, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Марк Милли, Ближний Восток, В мире, Попытка вооруженного мятежа
Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России

Rueters: генерал США Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, передает агентство Rueters со ссылкой на представителя Милли.
"По словам представителя, высокопоставленный военный США генерал армии Марк Милли отменил запланированную поездку на Ближний Восток, которая должна была состояться в субботу, из-за ситуации в России", - передает агентство.
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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РоссияСШАЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМарк МиллиБлижний ВостокВ миреПопытка вооруженного мятежа
 
 
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