https://ria.ru/20230624/vizit-1880245662.html

Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России

Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023

Генерал США отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, передает агентство... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:17

2023-06-24T20:17

2023-06-24T20:17

россия

сша

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

марк милли

ближний восток

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596597_0:402:2926:2048_1920x0_80_0_0_e374cf15b6a6e7ed6f23aafe942b5e76.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, передает агентство Rueters со ссылкой на представителя Милли. "По словам представителя, высокопоставленный военный США генерал армии Марк Милли отменил запланированную поездку на Ближний Восток, которая должна была состояться в субботу, из-за ситуации в России", - передает агентство. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, марк милли, ближний восток, в мире, попытка вооруженного мятежа