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Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде - РИА Новости, 24.06.2023
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04:06 24.06.2023 (обновлено: 04:17 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vilfand-1880117161.html
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде - РИА Новости, 24.06.2023
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде
В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:06
2023-06-24T04:17
общество
магаданская область
россия
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.&quot;Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно&quot;, — сказал Вильфанд.Также, по его словам, ночные заморозки ожидаются в Татарстане и Пермском крае. "Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса", — добавил Вильфанд. Синоптик пояснил, что на севере страны сейчас не заходит солнце и ясное небо, солнечные лучи хорошо прогревают подстилающую поверхность.
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магаданская область
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общество, магаданская область, россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Магаданская область, Россия, Поволжье, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде

Вильфанд: на юг Поволжья и Сибири придут заморозки, в Якутию и Магадан — аномальная жара

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой на благоустроенной территории
Девушка гуляет с собакой на благоустроенной территории - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка гуляет с собакой на благоустроенной территории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«

"Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно", — сказал Вильфанд.

Также, по его словам, ночные заморозки ожидаются в Татарстане и Пермском крае.
"Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса", — добавил Вильфанд.
Синоптик пояснил, что на севере страны сейчас не заходит солнце и ясное небо, солнечные лучи хорошо прогревают подстилающую поверхность.
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках
21 июня, 04:31
 
ОбществоМагаданская областьРоссияПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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