https://ria.ru/20230624/vilfand-1880117161.html
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде - РИА Новости, 24.06.2023
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде
В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:06
2023-06-24T04:06
2023-06-24T04:17
общество
магаданская область
россия
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816152907_294:231:3116:1818_1920x0_80_0_0_76ffb050ae8ab8abe18237f0e0f51ec9.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно", — сказал Вильфанд.Также, по его словам, ночные заморозки ожидаются в Татарстане и Пермском крае. "Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса", — добавил Вильфанд. Синоптик пояснил, что на севере страны сейчас не заходит солнце и ясное небо, солнечные лучи хорошо прогревают подстилающую поверхность.
https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html
магаданская область
россия
поволжье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816152907_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_31e2c3c7ef13acd14b3b4a7cb9d9614f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Магаданская область, Россия, Поволжье, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде
Вильфанд: на юг Поволжья и Сибири придут заморозки, в Якутию и Магадан — аномальная жара
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«
"Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно", — сказал Вильфанд.
Также, по его словам, ночные заморозки ожидаются в Татарстане и Пермском крае
.
"Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса", — добавил Вильфанд.
Синоптик пояснил, что на севере страны сейчас не заходит солнце и ясное небо, солнечные лучи хорошо прогревают подстилающую поверхность.
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках