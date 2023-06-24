https://ria.ru/20230624/vilfand-1880117161.html

Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде

Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде - РИА Новости, 24.06.2023

Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде

В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T04:06

2023-06-24T04:06

2023-06-24T04:17

общество

магаданская область

россия

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно", — сказал Вильфанд.Также, по его словам, ночные заморозки ожидаются в Татарстане и Пермском крае. "Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса", — добавил Вильфанд. Синоптик пояснил, что на севере страны сейчас не заходит солнце и ясное небо, солнечные лучи хорошо прогревают подстилающую поверхность.

https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html

магаданская область

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общество, магаданская область, россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр