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Въезд в Ростовскую область ограничили - РИА Новости, 24.06.2023
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20:07 24.06.2023 (обновлено: 20:19 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vezd-1880244276.html
Въезд в Ростовскую область ограничили
Въезд в Ростовскую область ограничили - РИА Новости, 24.06.2023
Въезд в Ростовскую область ограничили
Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:07
2023-06-24T20:19
ростовская область
ставропольский край
воронежская область
россия
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области свободен, ограничений на передвижение транспорта на территории региона нет, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.."Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей... Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет", - сказала она.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростовская область, ставропольский край, воронежская область, россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, происшествия
Ростовская область, Ставропольский край, Воронежская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
Въезд в Ростовскую область ограничили

Ростовские власти ограничили въезд в область из четырех регионов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области свободен, ограничений на передвижение транспорта на территории региона нет, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова..
"Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей... Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет", - сказала она.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
Ростовская областьСтавропольский крайВоронежская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаПроисшествия
 
 
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