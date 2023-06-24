https://ria.ru/20230624/vezd-1880244276.html

Въезд в Ростовскую область ограничили

Въезд в Ростовскую область ограничили - РИА Новости, 24.06.2023

Въезд в Ростовскую область ограничили

Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:07

2023-06-24T20:07

2023-06-24T20:19

ростовская область

ставропольский край

воронежская область

россия

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области свободен, ограничений на передвижение транспорта на территории региона нет, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.."Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей... Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет", - сказала она.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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ставропольский край

воронежская область

россия

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ростовская область, ставропольский край, воронежская область, россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, происшествия