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В Липецкой области перекрыли въезды на трассу М-4 "Дон"
В Липецкой области перекрыли въезды на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
В Липецкой области перекрыли въезды на трассу М-4 "Дон"
В Липецкой области запретили въезд на трассу М-4 "Дон", сообщает в Telegram-канале правительство региона. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:09
2023-06-24T13:09
2023-06-24T13:13
происшествия
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воронежская область
евгений пригожин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Липецкой области запретили въезд на трассу М-4 "Дон", сообщает в Telegram-канале правительство региона. "В настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М-4, расположенные на территории Липецкой области. Разрешен только съезд с федеральной трассы. Водителям следует заранее выбирать пути объезда", - говорится в сообщении. Ранее движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области было закрыто с 464 по 777 километр. Километровые пробки образовались на этой трассе в Ростовской области. Президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, что ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы. На основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). В целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции.
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происшествия, россия, липецкая область, воронежская область, евгений пригожин, владимир путин
Происшествия, Россия, Липецкая область, Воронежская область, Евгений Пригожин, Владимир Путин
В Липецкой области перекрыли въезды на трассу М-4 "Дон"
Правительство Липецкой области сообщило о перекрытии въезда на трассу М-4 "Дон"