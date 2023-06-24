https://ria.ru/20230624/valyuty-1880200918.html

Российские банки снизили курсы обмена валют

Российские банки снизили курсы обмена валют - РИА Новости, 24.06.2023

Российские банки снизили курсы обмена валют

Российские банки после резкого роста обменных курсов доллара и евро утром в субботу снизили их: теперь большинство предлагает доллар чуть ниже 90 рублей, а евро РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:01

2023-06-24T16:01

2023-06-24T16:01

экономика

росбанк

газпромбанк

россельхозбанк

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские банки после резкого роста обменных курсов доллара и евро утром в субботу снизили их: теперь большинство предлагает доллар чуть ниже 90 рублей, а евро - немногим ниже 100 рублей, следует из анализа Утром в субботу крупнейшие банки повысили курсы валют - во многих из них американскую валюту можно было приобрести от 90 рублей, а европейскую - от 100 рублей. Росбанк значительно снизил обменные курсы после повышения: теперь доллар можно купить за 91 рубль, а евро - за 96 рублей. Также поступили в Газпромбанке, где "американца" сейчас можно купить за 88,25 рубля, а "европейца" за 94,1 рубля, и в Россельхозбанке - до 88,5 и 96,8 рубля и Альфа-банке - 88 и 96,6 рубля, соответственно. Снизили курсы в Совкомбанке - до 89,9 рубля за доллар и 95,9 рубля за евро и в Райффайзенбанке - до 87,5 и 95,5 рубля, соответственно. В "Открытии" на покупку доллара нужно теперь потратить 89,5 рубля, а евро - 95,4 рубля, в "Тинькофф" - 89,85 и 95,8 рубля, соответственно. ВТБ уменьшил курсы до 89,9 рубля за доллар и 98,35 рубля за евро. В то же время в "Юникредитбанке" оставили курсы без изменения на уровне 95,05 рубля за доллар и 102,74 рубля за евро, в Московском кредитном банке - на уровне 86 и 93,5 рубля, соответственно. Одновременно в Промсвязьбанке курс доллара увеличился до 90,7 рубля, а евро - 97,7 рубля, а в Сбербанке курс "американца" вырос до 89,84 рубля, а "европейца" - до 95,79 рубля.

https://ria.ru/20230617/valyuta-1878870603.html

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экономика, росбанк, газпромбанк, россельхозбанк