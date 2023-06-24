https://ria.ru/20230624/vagner-1880261996.html

Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны

Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны - РИА Новости, 24.06.2023

Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны

Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые одумались и вернулись в место расположения, смогут подписать контракты с Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:48

2023-06-24T22:48

2023-06-24T23:58

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые одумались и вернулись в место расположения, смогут подписать контракты с Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Часть из них (из ЧВК Вагнер) подпишет контракты с Минобороны, это касается той части, которая не принимала участия в этом походе", - сказал Песков.По его словам, есть те, кто "одумались и вернулись" в место дислокации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880265706.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, дмитрий песков, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, безопасность