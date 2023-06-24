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Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны
Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны - РИА Новости, 24.06.2023
Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны
Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые одумались и вернулись в место расположения, смогут подписать контракты с Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:48
2023-06-24T22:48
2023-06-24T23:58
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер", которые одумались и вернулись в место расположения, смогут подписать контракты с Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Часть из них (из ЧВК Вагнер) подпишет контракты с Минобороны, это касается той части, которая не принимала участия в этом походе", - сказал Песков.По его словам, есть те, кто "одумались и вернулись" в место дислокации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, дмитрий песков, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Песков: бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны
Песков: желающие бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны