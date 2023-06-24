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Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
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22:25 24.06.2023 (обновлено: 23:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vagner-1880259275.html
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, передают корреспонденты РИА Новости с места... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:25
2023-06-24T23:58
ростов-на-дону
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
россия
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнер" начали сборы и собираются отходить.Машины группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и прилегающую к нему территорию. Обстановка в данном районе спокойная.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС России получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, россия, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенные на улице Ростова-на-Дону
Военные на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военные на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнер" начали сборы и собираются отходить.
Машины группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и прилегающую к нему территорию. Обстановка в данном районе спокойная.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС России получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
Ростов-на-ДонуЮжный военный округПопытка вооруженного мятежаЕвгений ПригожинРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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