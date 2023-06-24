https://ria.ru/20230624/vagner-1880259275.html

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, передают корреспонденты РИА Новости с места... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:25

2023-06-24T22:25

2023-06-24T23:58

ростов-на-дону

южный военный округ

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

россия

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнер" начали сборы и собираются отходить.Машины группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и прилегающую к нему территорию. Обстановка в данном районе спокойная.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС России получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, россия, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество