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Боец рассказал о планах ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
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21:44 24.06.2023 (обновлено: 23:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vagner-1880255923.html
Боец рассказал о планах ЧВК "Вагнер"
Боец рассказал о планах ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
Боец рассказал о планах ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" планирует вернуться из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в ЛНР, время отправления пока не известно, сказал РИА Новости один из "вагнеровцев". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:44
2023-06-24T23:59
ростов-на-дону
белоруссия
евгений пригожин
александр лукашенко
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" планирует вернуться из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в ЛНР, время отправления пока не известно, сказал РИА Новости один из "вагнеровцев". "Возвращаемся в полевой лагерь в ЛНР", - сказал он, добавив, что время отправления ему пока не известно. Ранее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество
Ростов-на-Дону, Белоруссия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Общество
Боец рассказал о планах ЧВК "Вагнер"

Бойцы ЧВК "Вагнер" планируют вернуться из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Боец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" планирует вернуться из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в ЛНР, время отправления пока не известно, сказал РИА Новости один из "вагнеровцев".
"Возвращаемся в полевой лагерь в ЛНР", - сказал он, добавив, что время отправления ему пока не известно.
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Ранее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
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Ростов-на-ДонуБелоруссияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
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