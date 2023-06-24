https://ria.ru/20230624/vagner-1880255765.html
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная - РИА Новости, 24.06.2023
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что компания разворачивает свои колонны, спокойная, передает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:43
2023-06-24T21:43
2023-06-24T21:43
ростов-на-дону
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
фсб
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что компания разворачивает свои колонны, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря. Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения. На улице Горького также стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. Гражданских на улице довольно много, в основном - желающих сфотографироваться. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Группа "Вагнер" готовится покинуть город. Кадры из Ростова-на-Дону
Группа "Вагнер" готовится покинуть город. Кадры из Ростова-на-Дону
2023-06-24T21:43
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, фсб, безопасность
Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, ФСБ, Безопасность
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная
Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина о выводе "Вагнера" спокойная
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что компания разворачивает свои колонны, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.
Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения. На улице Горького также стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. Гражданских на улице довольно много, в основном - желающих сфотографироваться.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.