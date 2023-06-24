https://ria.ru/20230624/vagner-1880255765.html

Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная

Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная - РИА Новости, 24.06.2023

Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений Пригожина спокойная

Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что компания разворачивает свои колонны, спокойная, передает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:43

2023-06-24T21:43

2023-06-24T21:43

ростов-на-дону

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

фсб

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в центре Ростова-на-Дону после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что компания разворачивает свои колонны, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря. Буденновский проспект в квартале от штаба Южного военного округа по-прежнему перекрыт для движения. На улице Горького также стоят автомобили, возле которых дежурят люди в военной форме. Гражданских на улице довольно много, в основном - желающих сфотографироваться. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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ростов-на-дону

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Группа "Вагнер" готовится покинуть город. Кадры из Ростова-на-Дону Группа "Вагнер" готовится покинуть город. Кадры из Ростова-на-Дону 2023-06-24T21:43 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, фсб, безопасность