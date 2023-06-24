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Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
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21:10 24.06.2023 (обновлено: 21:36 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vagner-1880251210.html
Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону
Группа "Вагнер" готовится к отходу от здания штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:10
2023-06-24T21:36
ростов-на-дону
южный военный округ
ростов
попытка вооруженного мятежа
россия
евгений пригожин
владимир путин
белоруссия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Группа "Вагнер" готовится к отходу от здания штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Бойцы группы "Вагнер" готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа: грузят боекомплект в машины, заводят танки, возможно готовятся грузить машины на тралы. Бойцы снимаются со своих позиций и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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Группа "Вагнер" готовится покинуть город. Кадры из Ростова-на-Дону
Группа "Вагнер" готовится покинуть город. Кадры из Ростова-на-Дону
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ростов-на-дону, южный военный округ, ростов, попытка вооруженного мятежа, россия, евгений пригожин, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Ростов, Попытка вооруженного мятежа, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Бойцы ЧВК "Вагнер" готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону

Бойцы ЧВК "Вагнер" около штаба ЮВО готовятся к отъезду из Ростова-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Группа "Вагнер" готовится к отходу от здания штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Бойцы группы "Вагнер" готовятся к отходу от здания штаба Южного военного округа: грузят боекомплект в машины, заводят танки, возможно готовятся грузить машины на тралы. Бойцы снимаются со своих позиций и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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Ростов-на-ДонуЮжный военный округРостовПопытка вооруженного мятежаРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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