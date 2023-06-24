https://ria.ru/20230624/vagner-1880245402.html

Главный военный священник спецоперации обратился к бойцам "Вагнера"

Главный военный священник спецоперации обратился к бойцам "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

Главный военный священник спецоперации обратился к бойцам "Вагнера"

Главный военный священник духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне СВО, протоиерей Димитрий... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:15

2023-06-24T20:15

2023-06-24T20:15

религия

ростов-на-дону

русская православная церковь

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Главный военный священник духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне СВО, протоиерей Димитрий Василенков призвал "вагнеровцев" одуматься, остановиться и вспомнить о том, что все они – защитники Отечества. "Родину нам потерять никак нельзя. Воины, защищайте наше Отечество! Наши "вагнеровцы", ребята, одумайтесь, остановитесь! Мы все вместе, мы защитники нашего Отечества. Помоги нам всем Господь не перейти страшную черту!" – сказал он в видеообращении синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви. Протоиерей привел исторические примеры разрушительности междоусобиц для страны. "В семнадцатом году хотели тоже правды какой-то достичь своими путями – и привело это к тому, что рухнуло практически наше Отечество, столько крови пролилось. В 1941 году, может быть, не у всех все было здорово, и полстраны, европейской части, отдали противнику. Но все-таки не стали наводить смуту, и все-таки 1941 год закончился 1945-м", – заключил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, русская православная церковь, евгений пригожин, чвк "вагнер"