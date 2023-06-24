https://ria.ru/20230624/vagner-1880240101.html

Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население

Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население - РИА Новости, 24.06.2023

Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население

Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал "вагнеровцев" прекратить беспорядок и не запугивать население. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:44

2023-06-24T19:44

2023-06-24T19:44

россия

борис грызлов

владимир путин

евгений пригожин

ростов-на-дону

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал "вагнеровцев" прекратить беспорядок и не запугивать население. "Прекратите участие в этом беспорядке и примите все для прекращения запугивания населения. Вы многое сделали для защиты нашего Отечества, не дайте себя обмануть, не идите на поводу у предателей Родины", - приводят в пресс-службе партии обращение Грызлова к группе "Вагнер". По его словам, "бунт будет подавлен". "Сомнений в этом нет. История подтвердит, кто оказался истинными патриотами страны, а кто предателями. Сейчас нам всем надо сплотиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. Несомненно, конституционный порядок будет восстановлен", - добавил Грызлов. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, борис грызлов, владимир путин, евгений пригожин, ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа