Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население
Посол в Минске Грызлов призвал вагнеровцев прекратить беспорядок и не запугивать население
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал "вагнеровцев" прекратить беспорядок и не запугивать население.
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"Прекратите участие в этом беспорядке и примите все для прекращения запугивания населения. Вы многое сделали для защиты нашего Отечества, не дайте себя обмануть, не идите на поводу у предателей Родины", - приводят в пресс-службе партии обращение Грызлова к группе "Вагнер".
По его словам, "бунт будет подавлен". "Сомнений в этом нет. История подтвердит, кто оказался истинными патриотами страны, а кто предателями. Сейчас нам всем надо сплотиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. Несомненно, конституционный порядок будет восстановлен", - добавил Грызлов.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.