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Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население - РИА Новости, 24.06.2023
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19:44 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/vagner-1880240101.html
Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население
Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население - РИА Новости, 24.06.2023
Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население
Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал "вагнеровцев" прекратить беспорядок и не запугивать население. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:44
2023-06-24T19:44
россия
борис грызлов
владимир путин
евгений пригожин
ростов-на-дону
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал "вагнеровцев" прекратить беспорядок и не запугивать население. "Прекратите участие в этом беспорядке и примите все для прекращения запугивания населения. Вы многое сделали для защиты нашего Отечества, не дайте себя обмануть, не идите на поводу у предателей Родины", - приводят в пресс-службе партии обращение Грызлова к группе "Вагнер". По его словам, "бунт будет подавлен". "Сомнений в этом нет. История подтвердит, кто оказался истинными патриотами страны, а кто предателями. Сейчас нам всем надо сплотиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. Несомненно, конституционный порядок будет восстановлен", - добавил Грызлов. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, борис грызлов, владимир путин, евгений пригожин, ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа
Россия, Борис Грызлов, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Ростов-на-Дону, Попытка вооруженного мятежа
Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население

Посол в Минске Грызлов призвал вагнеровцев прекратить беспорядок и не запугивать население

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер и местные жители на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России", посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал "вагнеровцев" прекратить беспорядок и не запугивать население.
«
"Прекратите участие в этом беспорядке и примите все для прекращения запугивания населения. Вы многое сделали для защиты нашего Отечества, не дайте себя обмануть, не идите на поводу у предателей Родины", - приводят в пресс-службе партии обращение Грызлова к группе "Вагнер".
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
По его словам, "бунт будет подавлен". "Сомнений в этом нет. История подтвердит, кто оказался истинными патриотами страны, а кто предателями. Сейчас нам всем надо сплотиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. Несомненно, конституционный порядок будет восстановлен", - добавил Грызлов.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
РоссияБорис ГрызловВладимир ПутинЕвгений ПригожинРостов-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа
 
 
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