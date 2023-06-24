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"ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
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15:45 24.06.2023 (обновлено: 15:55 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vagner-1880198339.html
"ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер"
"ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
"ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер"
Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов, говорится во... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:45
2023-06-24T15:55
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вконтакте
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов, говорится во всплывающем сообщении при попытке перейти на страницу группы."Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в реестр запрещённых ресурсов. Комментарий модератора: данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, чвк "вагнер"
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ВКонтакте, ЧВК "Вагнер"
"ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер"

Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов, говорится во всплывающем сообщении при попытке перейти на страницу группы.
«
"Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в реестр запрещённых ресурсов. Комментарий модератора: данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВКонтактеЧВК "Вагнер"
 
 
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