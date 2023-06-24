https://ria.ru/20230624/vagner-1880194418.html

Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие

Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие - РИА Новости, 24.06.2023

Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, слова которой приводятся в Telegram-канале ОП призвала группу "Вагнер" сложить оружие: законность и порядок должны... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:22

2023-06-24T15:22

2023-06-24T15:22

безопасность

ростов-на-дону

лидия михеева

чвк "вагнер"

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, слова которой приводятся в Telegram-канале ОП призвала группу "Вагнер" сложить оружие: законность и порядок должны быть восстановлены. "Общественная палата России — это 172 человека, представляющих крупнейшие общественные организации страны и все ее регионы. Общественная палата призывает "ЧВК Вагнер" немедленно сложить оружие. Законность и порядок должны быть незамедлительно восстановлены", - сказала Михеева. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ростов-на-дону, лидия михеева, чвк "вагнер", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа