https://ria.ru/20230624/vagner-1880194418.html
Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие
Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие - РИА Новости, 24.06.2023
Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, слова которой приводятся в Telegram-канале ОП призвала группу "Вагнер" сложить оружие: законность и порядок должны... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:22
2023-06-24T15:22
2023-06-24T15:22
безопасность
ростов-на-дону
лидия михеева
чвк "вагнер"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, слова которой приводятся в Telegram-канале ОП призвала группу "Вагнер" сложить оружие: законность и порядок должны быть восстановлены. "Общественная палата России — это 172 человека, представляющих крупнейшие общественные организации страны и все ее регионы. Общественная палата призывает "ЧВК Вагнер" немедленно сложить оружие. Законность и порядок должны быть незамедлительно восстановлены", - сказала Михеева. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростов-на-дону, лидия михеева, чвк "вагнер", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Ростов-на-Дону, Лидия Михеева, ЧВК "Вагнер", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Общественная палата России призвала "Вагнер" сложить оружие
Глава Общественной палаты России Михеева призвала группу "Вагнер" сложить оружие