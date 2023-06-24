Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте
Жители Ростова-на-Дону спрашивают бойцов "Вагнера", почему они не на фронте
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. В Ростове-на-Дону группа местных жителей собралась около штаба Южного военного округа, оцепленного ЧВК "Вагнер", люди задают вопросы о происходящем, передает корреспондент РИА Новости.
Всего пришли несколько сотен горожан. Они спрашивают бойцов группы, что те здесь делают и почему они не на фронте. Один из них ответил: "Это у нас учения".
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО, по-прежнему дежурит военная техника. Автомобильное движение по проспекту заблокировали, но пешеходы могут передвигаться свободно. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки не работают. В центре города время от времени перемещаются группы вооруженных людей.
Силы "Вагнера" захватили штаб ЮВО минувшей ночью, около здания стоит бронетехника. С раннего утра центр Ростова-на-Дону перекрыт, на въездах и выездах из города — блок-посты ЧВК.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.