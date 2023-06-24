https://ria.ru/20230624/vagner-1880176884.html

Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте

Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте

В Ростове-на-Дону группа местных жителей собралась около штаба Южного военного округа, оцепленного ЧВК "Вагнер", люди задают вопросы о происходящем, передает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:51

2023-06-24T13:51

2023-06-24T17:03

россия

ростов-на-дону

южный военный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. В Ростове-на-Дону группа местных жителей собралась около штаба Южного военного округа, оцепленного ЧВК "Вагнер", люди задают вопросы о происходящем, передает корреспондент РИА Новости. Всего пришли несколько сотен горожан. Они спрашивают бойцов группы, что те здесь делают и почему они не на фронте. Один из них ответил: "Это у нас учения". На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО, по-прежнему дежурит военная техника. Автомобильное движение по проспекту заблокировали, но пешеходы могут передвигаться свободно. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки не работают. В центре города время от времени перемещаются группы вооруженных людей. Силы "Вагнера" захватили штаб ЮВО минувшей ночью, около здания стоит бронетехника. С раннего утра центр Ростова-на-Дону перекрыт, на въездах и выездах из города — блок-посты ЧВК. Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rostov-1880140260.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, владимир путин