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Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте - РИА Новости, 24.06.2023
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13:51 24.06.2023 (обновлено: 17:03 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vagner-1880176884.html
Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте
Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте
В Ростове-на-Дону группа местных жителей собралась около штаба Южного военного округа, оцепленного ЧВК "Вагнер", люди задают вопросы о происходящем, передает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:51
2023-06-24T17:03
россия
ростов-на-дону
южный военный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. В Ростове-на-Дону группа местных жителей собралась около штаба Южного военного округа, оцепленного ЧВК "Вагнер", люди задают вопросы о происходящем, передает корреспондент РИА Новости. Всего пришли несколько сотен горожан. Они спрашивают бойцов группы, что те здесь делают и почему они не на фронте. Один из них ответил: "Это у нас учения". На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО, по-прежнему дежурит военная техника. Автомобильное движение по проспекту заблокировали, но пешеходы могут передвигаться свободно. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки не работают. В центре города время от времени перемещаются группы вооруженных людей. Силы "Вагнера" захватили штаб ЮВО минувшей ночью, около здания стоит бронетехника. С раннего утра центр Ростова-на-Дону перекрыт, на въездах и выездах из города — блок-посты ЧВК. Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rostov-1880140260.html
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россия, ростов-на-дону, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, владимир путин
Россия, Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, Владимир Путин
Ростовчане интересуются у бойцов "Вагнера", почему те не на фронте

Жители Ростова-на-Дону спрашивают бойцов "Вагнера", почему они не на фронте

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер и местные жители на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. В Ростове-на-Дону группа местных жителей собралась около штаба Южного военного округа, оцепленного ЧВК "Вагнер", люди задают вопросы о происходящем, передает корреспондент РИА Новости.
Всего пришли несколько сотен горожан. Они спрашивают бойцов группы, что те здесь делают и почему они не на фронте. Один из них ответил: "Это у нас учения".
Военные на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
Вчера, 10:28
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО, по-прежнему дежурит военная техника. Автомобильное движение по проспекту заблокировали, но пешеходы могут передвигаться свободно. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки не работают. В центре города время от времени перемещаются группы вооруженных людей.
Силы "Вагнера" захватили штаб ЮВО минувшей ночью, около здания стоит бронетехника. С раннего утра центр Ростова-на-Дону перекрыт, на въездах и выездах из города — блок-посты ЧВК.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияРостов-на-ДонуЮжный военный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежаЕвгений ПригожинВладимир Путин
 
 
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